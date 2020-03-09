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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Piyasalarda risk-off modu!

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı.

09.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:51
Piyasalarda risk-off modu!

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı. ABD borsaları güne yüzde 7 kayıplarla başladı. Yurt içinde BIST 102 bine indi, dolar 6.10'un üzerinde dalgalanıyor...

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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