Haberler » Ekonomi » Piyasalarda pozitif seyir güçlendi - Ekonomi

Piyasalarda pozitif seyir güçlendi

Koronavirüsten kaynaklı ölümlerin artmaya devam etmesine karşın virüsün piyasalar üzerindeki etkileri azalıyor.

06.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:34
Piyasalarda pozitif seyir güçlendi

Koronavirüsten kaynaklı ölümlerin artmaya devam etmesine karşın virüsün piyasalar üzerindeki etkileri azalıyor. Trump'ın azil sürecinden aklanması, Çin'in ilk tarife indirimi haberleri piyasalardaki yükselişi artırdı. Dolar/TL ise bu haftanın genelinde olduğu gibi yatay seyrini sürdürüyor...

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler