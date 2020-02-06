Piyasalarda pozitif seyir güçlendi

06.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:34

Koronavirüsten kaynaklı ölümlerin artmaya devam etmesine karşın virüsün piyasalar üzerindeki etkileri azalıyor. Trump'ın azil sürecinden aklanması, Çin'in ilk tarife indirimi haberleri piyasalardaki yükselişi artırdı. Dolar/TL ise bu haftanın genelinde olduğu gibi yatay seyrini sürdürüyor...