Piyasalarda öğleden sonra kayıp arttı

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53

İdlib'de çatışmaların şiddetlendiği ve Putin-Erdoğan görüşmesinin yapılmayacağı iddiaları, zaten koronavirüs fiyatlamaları nedeniyle kayıp yaşayan yurtiçi piyasalarda satışların artmasına neden oldu. Borsa 112.000 puanın altına indi, dolar kuru yılın en yükseğine çıktı.