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Piyasalarda öğleden sonra kayıp arttı

İdlib'de çatışmaların şiddetlendiği ve Putin-Erdoğan görüşmesinin yapılmayacağı iddiaları, zaten koronavirüs fiyatlamaları nedeniyle kayıp yaşayan yurtiçi piyasalarda satışların artmasına neden oldu.

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53
Piyasalarda öğleden sonra kayıp arttı

'de çatışmaların şiddetlendiği ve Putin-Erdoğan görüşmesinin yapılmayacağı iddiaları, zaten koronavirüs fiyatlamaları nedeniyle kayıp yaşayan yurtiçi piyasalarda satışların artmasına neden oldu. Borsa 112.000 puanın altına indi, dolar kuru yılın en yükseğine çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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