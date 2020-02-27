Piyasalarda öğleden sonra kayıp arttı
İdlib'de çatışmaların şiddetlendiği ve Putin-Erdoğan görüşmesinin yapılmayacağı iddiaları, zaten koronavirüs fiyatlamaları nedeniyle kayıp yaşayan yurtiçi piyasalarda satışların artmasına neden oldu.
27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53
İdlib'de çatışmaların şiddetlendiği ve Putin-Erdoğan görüşmesinin yapılmayacağı iddiaları, zaten koronavirüs fiyatlamaları nedeniyle kayıp yaşayan yurtiçi piyasalarda satışların artmasına neden oldu. Borsa 112.000 puanın altına indi, dolar kuru yılın en yükseğine çıktı.
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Kaynak: Dunya.com