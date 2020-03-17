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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi

Piyasalarda koronavirüs satışları sürüyor

Koronavirüs kaynaklı sert fiyat hareketleri sürüyor.

17.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:03
Piyasalarda koronavirüs satışları sürüyor

Koronavirüs kaynaklı sert fiyat hareketleri sürüyor. Panik havasıyla gelen satışlar ABD borsalarında rekor düşüşlere yol açtı. Dolar/TL 6,42'den güne başlarken; altın ve petrol fiyatları da düşüyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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