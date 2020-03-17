Piyasalarda koronavirüs satışları sürüyor
Koronavirüs kaynaklı sert fiyat hareketleri sürüyor.
17.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:03
Koronavirüs kaynaklı sert fiyat hareketleri sürüyor. Panik havasıyla gelen satışlar ABD borsalarında rekor düşüşlere yol açtı. Dolar/TL 6,42'den güne başlarken; altın ve petrol fiyatları da düşüyor.
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Kaynak: Dunya.com