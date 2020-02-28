Piyasalarda koronavirüs paniği: Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

28.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:19

Avrupa borsaları cuma günü seanslarını, Asya piyasalarının etkisiyle sert düşüşle açtı. Uzmanlara göre, yatırımcılar, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle ilgili en kötü senaryoya hazırlanıyor.



En sert düşüş %3,85 ile Francfort borsasında yaşandı. Emden Research uzmanlarından Timo Emden, Dax'taki düşüşü "kontrol dışı çakılma" olarak tanımladı. Emden, yatırımcının dikkatinin tamamen koronavirüs salgınında olduğunun altını çiziyor. Euronews.com'da Görüntüle