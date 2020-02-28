Piyasalarda koronavirüs paniği: Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı
Piyasalarda koronavirüs paniği sürüyor. Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da güne sert düşüşle başladı
Avrupa borsaları cuma günü seanslarını, Asya piyasalarının etkisiyle sert düşüşle açtı. Uzmanlara göre, yatırımcılar, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle ilgili en kötü senaryoya hazırlanıyor.
En sert düşüş %3,85 ile Francfort borsasında yaşandı. Emden Research uzmanlarından Timo Emden, Dax'taki düşüşü "kontrol dışı çakılma" olarak tanımladı. Emden, yatırımcının dikkatinin tamamen koronavirüs salgınında olduğunun altını çiziyor. Euronews.com'da Görüntüle
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