Piyasalarda koronavirüs paniği: Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı
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Piyasalarda koronavirüs paniği: Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

Piyasalarda koronavirüs paniği sürüyor. Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da güne sert düşüşle başladı

28.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:19
Piyasalarda koronavirüs paniği: Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

borsaları cuma günü seanslarını, piyasalarının etkisiyle sert düşüşle açtı. Uzmanlara göre, yatırımcılar, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle ilgili en kötü senaryoya hazırlanıyor.


En sert düşüş %3,85 ile Francfort borsasında yaşandı. Emden Research uzmanlarından Timo Emden, Dax'taki düşüşü "kontrol dışı çakılma" olarak tanımladı. Emden, yatırımcının dikkatinin tamamen koronavirüs salgınında olduğunun altını çiziyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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