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Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Piyasalarda koronavirüs çöküşü sürüyor

Küresel piyasalarda koronavirüs çöküşü devam ederken dolar/TL güne 6,21 seviyesinden başladı.

12.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:18
Piyasalarda koronavirüs çöküşü sürüyor

Küresel piyasalarda koronavirüs çöküşü devam ederken dolar/TL güne 6,21 seviyesinden başladı. Bugünün en önemli gündemi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...

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Kaynak: Dunya.com

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