Piyasalarda koronavirüs çöküşü sürüyor
Küresel piyasalarda koronavirüs çöküşü devam ederken dolar/TL güne 6,21 seviyesinden başladı.
12.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:18
Küresel piyasalarda koronavirüs çöküşü devam ederken dolar/TL güne 6,21 seviyesinden başladı. Bugünün en önemli gündemi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...
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Kaynak: Dunya.com