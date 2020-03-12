Piyasalarda ‘korku’ tırmanıyor
Koronavirüs çalkantısının devam ettiği piyasalarda, korku endeksi (VIX Endeks) 62.96 seviyesine ulaştı.
12.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:14
Koronavirüs çalkantısının devam ettiği piyasalarda, korku endeksi (VIX Endeks) 62.96 seviyesine ulaştı. Daha önce 2008 küresel ekonomik krizde 89.53 seviyelerini gören endeks neredeyse 12 yılın ardından ilk kez bu seviyeleri gördü.
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Kaynak: Dunya.com