Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 463,34 puan azalışla 100.744,45 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 88,50 puan ve yüzde 0,09'luk yükselişle 101.296,29 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 261,71 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 100.946,08 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.744,45 puanı, en yüksek 101.415,68 puan ile tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 0,46 azalışla 100.744,45 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 552,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 123.704,10 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 104'ü prim yaptı, 257'si geriledi.



Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Madencilik, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.222,20 dolar



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.222,20 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 141 bin 100 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5764 lira, satışta 3,5907 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5467 lira, satışta 3,5609 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,24'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 289 bin 123,56 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 492 milyon 998 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,85 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1333, sterlin/dolar paritesi 1,2912, dolar/yen paritesi de 113,27 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,20 dolardan işlem görüyor.