Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 250,08 puan artışla 100.440,39 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 157,85 puan ve yüzde 0,16'lık düşüşle 100.032,47 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 92,17 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 100.282,48 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.825,56 puanı, en yüksek 100.778,14 puanı gören endeks, günü yüzde 0,25 yükselişle 100.440,39 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 232,34 puan ve yüzde 0,19 artarak 123.307,67 puandan kapandı. İşlem gören 503 hisse senedinin 199'u prim yaptı, 150'si geriledi.



Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Koza Anadolu Metal ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.243,60 dolar



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.243,60 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 140 bin 900 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5144 lira, satışta 3,5285 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5047 lira, satışta 3,5187 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,12'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 296 milyon 787 bin 488,80 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 39 milyon 928 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,94 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1416, sterlin/dolar paritesi 1,2991, dolar/yen paritesi de 112,32 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,02 dolardan işlem görüyor