Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,58 puan artarak 1.997,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,56 puan ve yüzde 0,43 kayıpla 1.982,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.963,76, en yüksek 2.011,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 1.997,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,92 puan ve yüzde 0,31 yükselişle 2.244,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.979,00 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.979,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,7 kazançla 907 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2912 lira, satışta 14,3485 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,1666 lira, satışta 14,2234 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,71'den, bileşik getirisi de yüzde 24,00'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,3140, dolar/yen paritesi de 115,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,4 artarak 121,00 dolardan işlem görüyor.