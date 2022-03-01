Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,72 puan artarak 1.969,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,95 puan ve yüzde 1,18 kazanımla 1.969,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.946,48, en yüksek 1.994,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 1.969,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 1,82 ve teknoloji endeksi yüzde 4,83 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,21 puan ve yüzde 1,34 yükselişle 2.215,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.924,45 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.924,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,60 kazançla 861 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,8757 lira, satışta 13,9313 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,8189 lira, satışta 13,8743 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1138, sterlin/dolar paritesi 1,3370, dolar/yen paritesi de 114,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 7,12 yükselişle 104,70 dolardan işlem görüyor.