Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,22 puan azalarak 1.946,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 34,09 puan ve yüzde 1,75 kayıpla 1.918,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.912,23, en yüksek 1.957,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.946,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 3,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,96 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 2.186,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 70'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.915,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.915,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,90 kayıpla 839 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,8189 lira, satışta 13,8743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0297 lira, satışta 14,0859 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1215, sterlin/dolar paritesi 1,3405, dolar/yen paritesi de 115,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 yükselişle 97,66 dolardan işlem görüyor.???????