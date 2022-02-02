Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,18 puan azalarak 2.002,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,45 puan ve yüzde 0,67 kazanımla 2.028,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.994,31, en yüksek 2.032,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 2.002,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,91 puan ve yüzde 0,49 gerileyerek 2.206,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 74'ü geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.808,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 1.808,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,58 kayıpla 776 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4193 lira, satışta 13,4731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3576 lira, satışta 13,4111 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,67'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,3563, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 88,84 dolardan işlem görüyor.???????