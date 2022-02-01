Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,23 puan artarak 2.015,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,77 puan ve yüzde 0,54 kazançla 2.013,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 2.008,69, en yüksek 2.034,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 2.015,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,35 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 2.216,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.803,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.803,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,16 kazanımla 780 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3576 lira, satışta 13,4111 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3921 lira, satışta 13,4458 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,17'den, bileşik getirisi de yüzde 21,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3504, dolar/yen paritesi de 114,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,33 düşüşle 88,95 dolardan işlem görüyor.