Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100,88 puan azalarak 1.910,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 6,29 puan ve yüzde 0,31 kayıpla 2.004,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.910,29, en yüksek 2.013,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,02 azalışla 1.910,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,40, sanayi endeksi yüzde 5,41, hizmetler endeksi yüzde 3,60 ve teknoloji endeksi yüzde 4,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 120,04 puan ve yüzde 5,40 düşüşle 2.102,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.831,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.831,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kayıpla 787 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3752 lira, satışta 13,4288 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3926 lira, satışta 13,4463 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,13'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3467, dolar/yen paritesi de 113,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 düşüşle 85,26 dolardan işlem görüyor.