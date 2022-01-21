Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,04 puan azalarak 2.011,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,16 puan ve yüzde 0,31 kayıpla 2.008,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.986,53, en yüksek 2.021,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 2.011,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 2.222,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.835.2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.835,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 792 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3926 lira, satışta 13,4463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4337 lira, satışta 13,4875 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3560, dolar/yen paritesi de 113,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 87,9 dolardan işlem görüyor.???????