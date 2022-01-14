Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,28 puan artarak 2.072,93 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,28 puan artarak 2.072,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,70 puan ve yüzde 0,03 kazançla 2.071,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.049,32, en yüksek 2.081,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 2.072,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise yatay seyretti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,91 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 2.302,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.822,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.822,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 795 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4960 lira, satışta 13,5501 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5305 lira, satışta 13,5847 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3680, dolar/yen paritesi de 113,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 85,0 dolardan işlem görüyor.???????

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar eridi

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar eridi

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title