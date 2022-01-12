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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,89 puan artarak 2.064,21 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,89 puan artarak 2.064,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,32 puan ve yüzde 1,19 kazanımla 2.070,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.055,66, en yüksek 2.074,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 2.064,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,94 puan ve yüzde 0,88 yükselişle 2.298,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 27'si geriledi. Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.824,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.824,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalarak 800 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7113 lira, satışta 13,7662 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7218 lira, satışta 13,7768 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3690, dolar/yen paritesi de 114,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 83,7 dolardan işlem görüyor.???????

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İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak

İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak

 DolarTL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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