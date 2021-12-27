Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,85 puan artarak 1.897,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,07 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.902,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.873,30, en yüksek 1.942,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 1.897,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 1,33, teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,13 yükselişle 2.089,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 52'si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.811,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.811,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,80 kayıpla 664 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,3820 lira, satışta 11,4276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,7195 lira, satışta 11,7665 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,77'den, bileşik getirisi de yüzde 24,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3420, dolar/yen paritesi de 114,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 yükselişle 77,6 dolardan işlem görüyor.???????

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet