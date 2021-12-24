Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,99 puan artarak 1.891,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,37 puan ve yüzde 0,85 kazanımla 1.820,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.808,93, en yüksek 1.891,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,76 artışla 1.891,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,58, sanayi endeksi yüzde 5,61, hizmetler endeksi yüzde 3,59 ve teknoloji endeksi yüzde 6,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 102,22 puan ve yüzde 5,15 yükselişle 2.086,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 8'i geriledi. Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,58 artışla 683 bin 150 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,7195 lira, satışta 11,7665 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,51'den, bileşik getirisi de yüzde 22,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3404, dolar/yen paritesi de 114,38 düzeyinde seyrediyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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