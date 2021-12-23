Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,15 puan artarak 1.805,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,18 puan ve yüzde 1,73 kazanımla 1.835,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.726,32, en yüksek 1.849,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 1.805,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.984,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.805,12 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.805,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 7,60 kayıpla 666 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,4448 lira, satışta 12,4947 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1321, sterlin/dolar paritesi 1,3419, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 75,38 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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