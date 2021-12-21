Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,34 puan azalarak 1.892,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,20 puan ve yüzde 2,30 kazançla 2.103,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.884,66, en yüksek 2.103,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,99 azalışla 1.892,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,65, sanayi endeksi yüzde 7,95, hizmetler endeksi yüzde 7,47 ve teknoloji endeksi yüzde 7,73 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,63 puan ve yüzde 8,32 düşüşle 2.089,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 91'i geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.788,65 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.788,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 36,62 kayıpla 751 bin 515 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,0135 lira, satışta 13,0656 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,4609 lira, satışta 17,5308 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 21,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1282, sterlin/dolar paritesi 1,3242, dolar/yen paritesi de 113,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 yükselişle 72,98 dolardan işlem görüyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet