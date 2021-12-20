Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,11 puan azalarak 2.056,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 77,44 puan ve yüzde 3,71 kayıpla 2.007,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.914,02, en yüksek 2.149,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 2.056,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,93 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,53 puan ve yüzde 0,85 düşüşle 2.279,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 75'i geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.794,80 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.794,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,77 kazanımla 1 milyon 26 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,4609 lira, satışta 17,5308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3243 lira, satışta 16,3898 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,22'den, bileşik getirisi de yüzde 23,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1301, sterlin/dolar paritesi 1,3226, dolar/yen paritesi de 113,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,80 düşüşle 70,15 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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