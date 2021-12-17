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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 194,07 puan azalarak 2.084,47 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 194,07 puan azalarak 2.084,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,61 puan ve yüzde 2,09 kazanımla 2.326,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.071,25, en yüksek 2.406,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,52 azalışla 2.084,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,79, sanayi endeksi yüzde 7,91, hizmetler endeksi yüzde 8,06 ve teknoloji endeksi yüzde 9,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 229,29 puan ve yüzde 9,07 düşüşle 2.298,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 2'si prim yaptı, 98'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.807,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.807,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 10,11 kazançla 980 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3243 lira, satışta 16,3898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,2012 lira, satışta 15,2621 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1288, sterlin/dolar paritesi 1,3272, dolar/yen paritesi de 113,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,85 azalarak 73,28 dolardan işlem görüyor.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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