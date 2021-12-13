Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 66,04 puan artarak 2.101,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 20,53 puan ve yüzde 1,01 kazanımla 2.056,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.047,64, en yüksek 2.115,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,24 artışla 2.101,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 3,90, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 81,89 puan ve yüzde 3,70 yükselişle 2.294,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 14'ü geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.787,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.787,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 kazançla 814 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2365 lira, satışta 14,2935 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,8250 lira, satışta 13,8804 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1280, sterlin/dolar paritesi 1,3248, dolar/yen paritesi de 113,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,85 düşüşle 74,60 dolardan işlem görüyor.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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