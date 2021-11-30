Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,86 puan artarak 1.809,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,89 puan ve yüzde 0,27 kayıpla 1.803,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.797,16, en yüksek 1.818,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 1.809,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,45 düşüşle 1.942,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 43'ü geriledi. ASELSAN, Garanti Bankası, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.808,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.808,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,86 kazançla 758 bin 180 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,9296 lira, satışta 12,9814 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,6507 lira, satışta 12,7014 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1371, sterlin/dolar paritesi 1,3358, dolar/yen paritesi de 112,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,50 gerileyerek 70,97 dolardan işlem görüyor.???????

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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