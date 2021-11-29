Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,39 puan artarak 1.808,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 11,99 puan ve yüzde 0,67 kazançla 1.788,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.776,77, en yüksek 1.811,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 1.808,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 5,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 37,30 puan ve yüzde 1,95 yükselişle 1.951,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti Bankası, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.787,46 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.787,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,58 kazanımla 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,6507 lira, satışta 12,7014 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,0702 lira, satışta 12,1185 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1268, sterlin/dolar paritesi 1,3309, dolar/yen paritesi de 113,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,85 yükselerek 73,74 dolardan işlem görüyor.???????

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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