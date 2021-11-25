Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,92 puan artarak 1.819,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,39 puan ve yüzde 0,41 kazançla 1.819,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.805,97, en yüksek 1.833,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 1.819,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 2,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,93 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 1.972,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 53'ü geriledi. SASA Polyester, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.789,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.789,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,34 kayıpla 687 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,9917 lira, satışta 12,0397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,5994 lira, satışta 12,6498 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,72'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,3316, dolar/yen paritesi de 115,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 azalışla 80,68 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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