Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,74 puan artarak 1.812,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,11 puan ve yüzde 1,35 kazançla 1.808,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.798,96, en yüksek 1.834,51 puan ile rekor seviyeyi gören gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 1.812,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 6,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,17 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.971,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.783,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.783,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,6 azalarak 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,5994 lira, satışta 12,6498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,1470 lira, satışta 12,1957 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3330, dolar/yen paritesi de 115,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 kayıpla 81,30 dolardan işlem görüyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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