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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,07 puan artarak 1.784,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,07 puan artarak 1.784,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,23 puan ve yüzde 0,07 kazançla 1.756,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.746,36, en yüksek 1.791,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 artışla 1.784,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,83 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,12 puan ve yüzde 1,79 yükselişle 1.944,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.786,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.786,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 10,20 artarak 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,1470 lira, satışta 12,1957 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,1634 lira, satışta 11,2081 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,78'den, bileşik getirisi de yüzde 20,76'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1248, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 115,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 kazanımla 80,58 dolardan işlem görüyor.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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