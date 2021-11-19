Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,45 puan artarak 1.737,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,84 puan ve yüzde 0,68 kazançla 1.748,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.727,62, en yüksek 1.759,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 1.737,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 1,95 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,93 puan ve yüzde 0,52 düşüşle 1.897,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.861,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.861,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,15 yükselişle 666 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,0189 lira, satışta 11,0631 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,6888 lira, satışta 10,7316 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,61'den, bileşik getirisi de yüzde 18,39'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1308, sterlin/dolar paritesi 1,3452, dolar/yen paritesi de 113,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,45 gerileyerek 78,49 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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