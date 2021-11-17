Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,44 puan artarak 1.707,04 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,44 puan artarak 1.707,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,50 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.683,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.683,10, en yüksek 1.712,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 1.707,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,90 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.868,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 17'si geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.866,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 626 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,3920 lira, satışta 10,4336 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,1600lira, satışta 10,2007 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,3463, dolar/yen paritesi de 114,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,10 gerileyerek 80,90 dolardan işlem görüyor.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika: Kritik eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor

Son dakika: Kritik eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor

 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor

 Kısa vadeli dış borç stoku eylülde 124,4 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku eylülde 124,4 milyar dolar oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title