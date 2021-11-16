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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,89 puan azalarak 1.685,60 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,89 puan azalarak 1.685,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,29 puan ve yüzde 1,13 kazanımla 1.721,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.681,78, en yüksek 1.725,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 1.685,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,29 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.843,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.863,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.863,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 kazançla 615 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,1600 lira, satışta 10,2007 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9734 lira, satışta 10,0133 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1353, sterlin/dolar paritesi 1,3435, dolar/yen paritesi de 114,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 gerileyerek 81,03 dolardan işlem görüyor.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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