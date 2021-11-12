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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,44 puan artarak 1.638,50 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,44 puan artarak 1.638,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,37 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.631,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.631,43 en yüksek 1.642,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,15 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 1.780,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Tük Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.863,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.863,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 588 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9035 lira, satışta 9,9432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9101 lira, satışta 9,9498 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1452, sterlin/dolar paritesi 1,3410, dolar/yen paritesi de 113,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,16 gerileyerek 81,80 dolardan işlem görüyor.

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Dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

 Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

 Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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