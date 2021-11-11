Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,97 puan artarak 1.625,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,07 puan ve yüzde 0,13 kayıpla 1.622,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.621,49, en yüksek 1.643,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 1.625,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,86 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 1.767,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.862,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.862,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,30 kazançla 588 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9101 lira, satışta 9,9498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,7743 lira, satışta 9,8135 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1463, sterlin/dolar paritesi 1,3392, dolar/yen paritesi de 113,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 yükselişle 82,27 dolardan işlem görüyor.

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