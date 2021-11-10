Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,45 puan artarak 1.624,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,42 puan ve yüzde 0,15 kazanımla 1.618,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.603,78, en yüksek 1.627,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 1.624,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 1,21 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,07 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 1.769,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.858,32 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.858,32 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,88 kazançla 575 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,7743 lira, satışta 9,8135 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,6961 lira, satışta 9,7350 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,65'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1551, sterlin/dolar paritesi 1,3510, dolar/yen paritesi de 113,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 düşüşle 84,10 dolardan işlem görüyor.

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