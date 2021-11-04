Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,64 puan artarak 1.575,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,14 puan ve yüzde 0,98 kazanımla 1.562,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.562,15, en yüksek 1.577,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 1.575,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 3,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,74 puan ve yüzde 2,14 yükselişle 1.705,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.794,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.794,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kazançla 559 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,6816 lira, satışta 9,7204 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,6502 lira, satışta 9,6889 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 17,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3488 dolar/yen paritesi de 113,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 yükselerek 81,33 dolardan işlem görüyor.

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