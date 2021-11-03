Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,98 puan artarak 1.547,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,11 puan ve yüzde 0,01 kazanımla 1.532,93 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.491,67, en yüksek 1.547,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 1.547,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde1,32, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.670,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 45'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.762,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.762,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,40 kazançla 552 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,6502 lira, satışta 9,6889 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,5104 lira, satışta 9,5485 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,22'den, bileşik getirisi de yüzde 17,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3657, dolar/yen paritesi de 114,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,21 gerileyerek 81,90 dolardan işlem görüyor.

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