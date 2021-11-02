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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,28 puan azalarak 1.533,05 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,28 puan azalarak 1.533,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,58 puan ve yüzde 0,17 kazançla 1.538,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.528,42, en yüksek 1.545,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.533,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan ve yüzde 0,13 düşüşle 1.651,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 55'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.790,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.790,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kayıpla 545 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,5104 lira, satışta 9,5485 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,5220 lira, satışta 9,5602 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1595, sterlin/dolar paritesi 1,3624, dolar/yen paritesi de 113,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,22 düşüşle 84,06 dolardan işlem görüyor.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
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Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi

 Güne düşüşle başlayan dolar 9,52'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 9,52'den işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor
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