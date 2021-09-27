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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,06 puan artarak 1.391,74 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,06 puan artarak 1.391,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 8,50 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 1.393,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.380,81, en yüksek 1.397,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.391,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan ve yüzde 0,71 yükselişle 1.488,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 39'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.750,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.750,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalarak 497 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8293 lira, satışta 8,8647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8178 lira, satışta 8,8531 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,42'den, bileşik getirisi de yüzde 18,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1699 sterlin/dolar paritesi 1,3705, dolar/yen paritesi de 110,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,85 kazançla 78,65 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

 Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi

Son dakika: Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
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