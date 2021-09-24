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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,78 puan azalarak 1.384,68 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,78 puan azalarak 1.384,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,51 puan ve yüzde 0,46 kayıpla 1.394,95 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.376,01, en yüksek 1.397,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 1.384,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,86 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 1.478,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 73'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.752,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.752,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 azalarak 497 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8178 lira, satışta 8,8531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6524 lira, satışta 8,6870 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1714, sterlin/dolar paritesi 1,3671, dolar/yen paritesi de 110,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 yükselişle 77,07 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi

 Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

 Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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