Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,00 puan azalarak 1.401,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 kazançla 1.409,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,35, en yüksek 1.417,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 1.401,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,33 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.498,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 41'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.748,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.748,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazanımla 502 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6524 lira, satışta 8,6870 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6289 lira, satışta 8,6635 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1736, sterlin/dolar paritesi 1,3731, dolar/yen paritesi de 110,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 yükselerek 76,35 dolardan işlem görüyor.