Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,85 puan artarak 1.407,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,64 puan ve yüzde 0,55 kazanımla 1.393,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.385,48, en yüksek 1.407,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 1.407,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan ve yüzde 1,81 yükselişle 1.511,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 15'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.777,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.777,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 artarak 493 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6289 lira, satışta 8,6635 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6241 lira, satışta 8,6586 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1739, sterlin/dolar paritesi 1,3655, dolar/yen paritesi de 109,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 kazançla 74,63 dolardan işlem görüyor.