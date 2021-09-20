Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,51 puan azalarak 1.391,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,98 kayıpla 1.405,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.386,33, en yüksek 1.407,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 1,89 düşüşle 1.490,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.763,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.763,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 489 bin 435 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6588 lira, satışta 8,6934 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5618 lira, satışta 8,5961 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1734, sterlin/dolar paritesi 1,3673, dolar/yen paritesi de 109,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,00 gerileyerek 73,99 dolardan işlem görüyor.