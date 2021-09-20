Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,51 puan azalarak 1.391,91 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,51 puan azalarak 1.391,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,98 kayıpla 1.405,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.386,33, en yüksek 1.407,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 1,89 düşüşle 1.490,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.763,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.763,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 489 bin 435 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6588 lira, satışta 8,6934 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5618 lira, satışta 8,5961 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1734, sterlin/dolar paritesi 1,3673, dolar/yen paritesi de 109,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,00 gerileyerek 73,99 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

 Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor

 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:12:59. #1.17#