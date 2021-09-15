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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,46 puan azalarak 1.423,97 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,46 puan azalarak 1.423,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,57 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.433,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.420,38, en yüksek 1.440,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 1.423,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,90 puan ve yüzde 0,97 düşüşle 1.518,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Garanti Bankası, Tüpraş, Kardemir (D), Şişecam ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.793,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.793,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,28 kazanımla 487 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4213 lira, satışta 8,4550 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4255 lira, satışta 8,4593 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,98'den, bileşik getirisi de yüzde 17,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1817, sterlin/dolar paritesi 1,3838, dolar/yen paritesi de 109,32 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 yükselişle 75,26 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

 Dolar 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
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