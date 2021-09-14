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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,85 puan azalarak 1.434,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,85 puan azalarak 1.434,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,39 puan ve yüzde 0,17 kazanımla 1.440,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.428,96, en yüksek 1.443,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 1.434,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,68 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 1.532,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 64'ü geriledi. Garanti Bankası, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.808,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.808,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,12 kazançla 486 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4255 lira, satışta 8,4593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4382 lira, satışta 8,4720 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,00'den, bileşik getirisi de yüzde 17,72'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,3848, dolar/yen paritesi de 109,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 gerileyerek 73,30 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yatay bir seyirle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor

Güne yatay bir seyirle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor

 Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi
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