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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,44 puan azalarak 1.438,28 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,44 puan azalarak 1.438,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,03 puan ve yüzde 0,07 kazançla 1.439,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.433,75, en yüksek 1.447,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 1.438,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,43 puan ve yüzde 0,09 yükselişle 1.537,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şişecam, Koza Altın ve Koza Anadolu Metal Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.795,34 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.795,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,004 artarak 485 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4382 lira, satışta 8,4720 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3985 lira, satışta 8,4321 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3841, dolar/yen paritesi de 109,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 kazanımla 73,03 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

 Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.
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