Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,95 puan azalarak 1.438,72 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,95 puan azalarak 1.438,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,80 puan ve yüzde 0,19 kazanımla 1.455,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.437,62, en yüksek 1.457,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 azalışla 1.438,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan ve yüzde 1,17 düşüşle 1.536,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 75'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.794,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.794,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,72 kayıpla 485 bin 380 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3985 lira, satışta 8,4321 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4596 lira, satışta 8,4935 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,17'den, bileşik getirisi de yüzde 17,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1828, sterlin/dolar paritesi 1,3847, dolar/yen paritesi de 109,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,12 yükselişle 72,45 dolardan işlem görüyor.???????

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak İbrahim Altay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:40:20. #1.17#