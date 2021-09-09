Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,82 puan yükselerek 1.452,67 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,82 puan yükselerek 1.452,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,97 puan ve yüzde 0,21 kayıpla 1.430,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.427,77, en yüksek 1.452,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artışla 1.452,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 1,51, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,90 puan ve yüzde 1,17 kazançla 1.554,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 8'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.792,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.792,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,78 artarak 488 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4596 lira, satışta 8,4935 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4004 lira, satışta 8,4341 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,57'den, bileşik getirisi de yüzde 18,34'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1815, sterlin/dolar paritesi 1,3843, dolar/yen paritesi de 109,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 yükselerek 72,53 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara