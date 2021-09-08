Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,89 puan azalarak 1.433,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,89 puan azalarak 1.433,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,43 puan ve yüzde 0,03 kazançla 1.455,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.432,54, en yüksek 1.457,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 azalışla 1.433,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,04 puan ve yüzde 1,41 düşüşle 1.536,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 87'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.794,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.794,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,29 artışla 485 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4004 lira, satışta 8,4341 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2922 lira, satışta 8,3255 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1813, sterlin/dolar paritesi 1,3741, dolar/yen paritesi de 110,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 kazançla 72,19 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara